Москва, 19 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России в течение недели нанесли 17 групповых ударов, в том числе с использованием комплексов «Кинжал», по предприятиям ВПК Украины, сообщили 19 января в Министерстве обороны. Все объекты были поражены.

United Aircraft Corporation/Global Look Press

«В период с 13-го по 19-е января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БпЛА (беспилотных летательных аппаратов — Прим. ред.)», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов. Цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты были поражены, сказал Конашенков.

Также 19 января в Минобороны сообщили, что в течение минувшей недели в плен российским войскам сдался 21 военнослужащий ВСУ. На отдельных участках на купянском направлении ВС РФ улучшили свои позиции. Потери противника на пяти направлениях за неделю составили около 5300 человек. За неделю было уничтожено 274 беспилотника ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Минобороны сообщали о нанесении удара, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды и беспилотники. Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

12 января в ведомстве сообщили, что в течение недели российские военные нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники, по военной инфраструктуре Украины. Поражались предприятия, где производили, модернизировали и ремонтировали самолёты, дроны, бронетехнику, пусковые установки ракетные комплексы и артиллерийские системы ВСУ. В течение недели ВС России также нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ и формирований националистов и иностранных наёмников.