Москва, 12 января, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники, по военной инфраструктуре Украины. Об этом 12 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Львов/РИА Новости

«В период с 6 по 12 января 2024 года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он.

Военный уточнил, что на этих предприятиях производили, модернизировали и ремонтировали самолёты, дроны, бронетехнику, пусковые установки ракетных комплексов и артиллерийские системы ВСУ.

Конашенков добавил, что также удары наносились по пунктам дислокации подразделений ВСУ и формирований украинских националистов и иностранных наёмников.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что, по его мнению, ВС России в ближайшее время продолжат наносить удары по контролируемой Киевом территории. Он уточнил, что армия России бьёт по объектам военно-промышленного комплекса и предприятиям.

Ранее в этот же день британское издание Daily Express отметило, что массированные удары российской армии перегружают системы противовоздушной обороны (ПВО) украинских войск. Журналисты высказали мнение, что это может привести к полному краху украинской система ПВО.