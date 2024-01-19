Москва, 19 января, 2024, 16:02 — ИА Регнум. ВС России за неделю отразили 25 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Потери украинской армии составили до 560 военных и десять танков, проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 января.

MOD Russia/Global Look Press

«На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Он уточнил, что потери ВСУ за неделю составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Более того, ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов на данном направлении, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военные отразили шесть атак противника на купянском направлении в зоне СВО, украинские войска потеряли до 155 бойцов.

По данным ведомства, бои шли под Купянском в районе сёл Синьковка и Терны. Подразделения Западной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации действовали против штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

ВСУ потеряли до 155 бойцов убитыми и ранеными, а также два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика», уточнили в министерстве.

Перед этим, 16 января, в Минобороны рассказали, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на купянском направлении до 160 военных ВСУ, а также три танка, два из которых — Leopard-2.

Отмечалось, что на указанном направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.

Вместе с тем командование ВСУ признало, что российские войска на этом участке продвигаются вперёд. Так, отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВС РФ в случае необходимости могут получить контроль над Купянском — крупной железнодорожной станцией. Это позволит России спокойно перебрасывать силы и средства вдоль всей линии фронта.