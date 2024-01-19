Москва, 19 января, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В течение недели в российский плен сдался 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 19 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ukraine Presidency/Global Look Press

По его словам, 14 из них сдались в плен на южнодонецком направлении.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшую неделю 48 украинских военных сдались в плен, 35 из них — на купянском направлении. С 30 декабря по 5 января российские военные взяли в плен 13 бойцов ВСУ.

Позднее один из пленных рассказал, что многие из оказавшихся на фронте украинцев не умеют обращаться с оружием, а само оно зачастую в плохом состоянии. По словам мужчины, в ВСУ испытывают нехватку кадровых офицеров, а мобилизованных пытаются быстро обучать и это делается кое-как, но затем их всё же отправляют на передний край.

Ещё один военный ВСУ Александр Яковлев рассказал о том, как сдался в плен на запорожском направлении. По его словам, начался обстрел со стороны ВС России, затем он и его сослуживцы легли в яму, где находились 20 минут, после чего вышли на поле и сдались в плен. Украинский военный уточнил, что поля заминированы и убежать невозможно.