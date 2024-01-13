Москва, 13 января, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные ночью нанесли удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды и беспилотники, сообщил 13 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Антон Денисов/РИА Новости

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар <…> по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявил генерал-лейтенант.

В Минобороны уточнили, что удар нанесли по объектам ВПК, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.

Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях. Позднее воздушную тревогу объявили по всей Украине.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в окрестностях города. По его словам, заметили беспилотники. Украинские СМИ также сообщали 13 января о взрывах в Кировоградской области.

В Минобороны России 12 января сообщили, что российские военные нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники, по военной инфраструктуре Украины в период с 6 по 12 января. Удары нанесли по предприятиям, которые производили, модернизировали и ремонтировали самолёты, дроны, бронетехнику, пусковые установки ракетные комплексы и артиллерийские системы ВСУ. За неделю ВС России также нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ и формирований украинских националистов и иностранных наёмников.