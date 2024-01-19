Москва, 19 января, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Заявление главы военного комитета адмирал НАТО Роба Бауэра о подготовке к конфликту с Россией — это агрессивный популизм, заявил 19 января депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА Регнум

«Заявление натовского адмирала — агрессивный популизм. У большинства западных военных чешутся руки в отношении России, правда, точно так же они понимают, что могут получить по этим рукам», — сказал Белик, слова которого приводит «РИА Новости».

Он отметил, что на Западе начался новый мейнстрим — российская агрессия за пределами Украины. По его словам, западные страны почему-то решили, что Россия «что-то забыла» в Польше или Прибалтике, а у некоторых, добавил он, истерия доходит до Атлантического океана.

«Но мы переживаем лишь за собственные границы и свою национальную безопасность. И те, кто вздумает посягнуть на эти два важных для нас понятия, получат сторицей. Так что адмиралу стоило бы прикусить или придержать свой язык», — заключил Белик.

Как передавало ИА Регнум, 19 января Бауэр заявил, что население западных стран должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. По его словам, на Западе необходимо создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет.

Днём ранее в НАТО заявили, что Североатлантический альянс намерен провести самые масштабные военные учения в истории, которые будут имитировать начало третьей мировой войны.

15 января немецкое издание Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между Россией и НАТО, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава финского МИД Элина Валтонен 18 января заявила, что Финляндия не видит в России прямой военной угрозы.