Брюссель, 18 января, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Североатлантический альянс намерен провести самые масштабные военные учения в истории, которые будут имитировать начало третьей мировой войны, заявили в НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

«НАТО проведет крупнейшие учения в истории учений Steadfast Defender (в переводе на русский язык «Стойкий защитник». — Прим. ред.), имитируя начало третьей мировой войны», — передаёт сообщение НАТО испанское издание ABC.

В материале отмечается, что в учениях примут участие более 40 тысяч военных стран НАТО и солдат из Швеции. Манёвры планируется провести в Германии и на территории стран Прибалтики. Военнослужащие отработают действия в случае предполагаемого нападения на члена альянса вымышленного врага под названием Оккасус.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. При этом лидеры западных государств не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, отмечал президент.