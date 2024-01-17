Хельсинки, 17 января, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Финляндия не видит в России прямой военной угрозы. Об этом 17 января заявила глава финского МИД Элина Валтонен в интервью радио Schweizer Radio und Fernsehen, комментируя заявления Швеции о возможной войне с РФ.

Известия/ Константин Кокошкин

«Мы не считаем, что Россия представляет прямую военную угрозу для Финляндии. Но мы должны быть готовы к ней. И мы работаем с нашими союзниками над созданием надежных средств сдерживания», — сказала Валтонен.

Она добавила, что финское руководство не боится нападения России. По её словам, Финляндия всегда полагалась на свою национальную оборону, а недавно стала членом НАТО.

По её мнению, предоставление американским военным доступа к 15 базам на территории Финляндии не является провокацией в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что на сегодняшний день война не стоит на пороге страны. По его словам, очевидно, что риск возникновения войны значительно возрос. Он добавил, что ситуация в мире сегодня опасна и правительство говорит об этом открыто.

При этом глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил 7 января, что Россия в ближайшем будущем будет представлять «серьёзную угрозу безопасности Швеции». Министр призвал руководство страны «быть реалистами» и готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией.

Немецкое издание Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между Россией и НАТО, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.