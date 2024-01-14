Берлин, 15 января, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года. Об этом со ссылкой на некий документ сообщило издание Bild.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«В «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера», — говорится в материале.

По информации источника, эскалация якобы может начаться уже в феврале этого года в результате активного наступления Вооружённых сил России на позиции украинской армии. Наиболее вероятным местом гипотетического столкновения называет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 января заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24 допустил, что конфликт на Украине завершится не раньше 2025 года. По его словам, в НАТО на данный момент не видят какой-либо возможности завершить конфликт решительными действиями на поле боя. При этом Джоанэ подчеркнул, что страны альянса продолжат оказывать поддержку Киеву и не допустят, чтобы российские военные приблизились к границе с Румынией.