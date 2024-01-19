Клинцы, Брянская область, 19 января, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В Клинцах Брянской области горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщил 19 января губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

По его словам, над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчёты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра.

«Для тушения нефтепродуктов применяется специальное пожарно-техническое оборудование, привлечён пожарный поезд. Силы и средства Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме, делают всё возможное для ликвидации пожара», — написал он.

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Также он отметил, что в целях безопасности были временно эвакуированы 32 жителя частного сектора, подготовлен пункт временного размещения населения.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 января украинский БПЛА сбросил боеприпас на нефтебазу в Клинцах. В результате вспыхнул пожар на нефтебазе. Пламя охватило 1 тыс. кв. м. Загорелись четыре резервуара с бензином.

В помощь пожарным расчётам для тушения нефтебазы в Клинцах прибыл пожарный поезд. Состав оснащен 120 тоннами воды и пятью тоннами пенообразователя. При этом в МЖД отметили, что на движение поездов на станции Клинцы ситуация с пожаром не влияет.

Позднее губернатор информировал, что средства ПВО Министерства обороны России сбили ещё два БПЛА самолётного типа над Брянской областью, тем самым предотвратив очередную попытку киевского режима устроить теракт.