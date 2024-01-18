Сана, 18 января, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) продолжит наносить удары по американским военным и торговым кораблям, заявил член политбюро правящей на севере Йемена организации Хузам аль-Асад.

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Накануне Соединённые Штаты вернули движение «Ансар Алла» в списки международных террористических организаций.

«Мы считаем наше включение со стороны США в перечень террористических организаций политическим шантажом с тем, чтобы мы отступили от своих позиций», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, предпринятые Вашингтоном меры не остановят движение, которое «продолжит поддерживать братьев в Газе всеми возможными способами».

Как передавал ИА Регнум, 15 января хуситы подтвердили ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе. Военный представитель йеменского движения Яхья Сариа отметил, что попадание было прямым.

17 января США нанесли четвёртую серию ударов по целям хуситов в Йемене. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah указал, что атака велась по провинциям Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда.

18 января движение «Ансар Аллах» заявило об атаке на ещё один американский корабль в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций ВМС США и Великобритании.

Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других государствах, поскольку рассчитывает потом переписать историю, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, это происходит потому, что представители Запада знают, что «потом сожгут любой учебник истории, сотрут любую табличку, снесут любой памятник, которые будут свидетельствовать о фактах, и напишут ложный учебник, поставят ложный памятник и прибьют ложную табличку».