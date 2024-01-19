Москва, 19 января, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заявил, что российским и китайским судам ничего не угрожает в Красном море. Об этом 19 января сообщила газета «Известия».

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — сказал аль-Бахити.

Так он прокомментировал информацию, что хуситы нанесли удар по танкеру с российской нефтью.

По его словам, у хуситов нет цели захватить или потопить суда в Красном море, задача состоит в том, чтобы повысить экономические издержки для Израиля.

Он добавил, что «Ансар Аллах» готова к миру, но США и Британия должны прекратить агрессию против Йемена, остановить конфликт в секторе Газа и обеспечить бесперебойный поток продовольствия, лекарств и топлива.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января газета The New York Times со ссылкой на источники оповестила о пятой за неделю атаке ВС США по объектам хуситов. Удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам якобы после получения разведданных о том, что готовится атака на коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад заявил, что хуситы продолжат наносить удары по американским военным и торговым судам. Предпринятые Вашингтоном меры не остановят движение, которое продолжит поддерживать братьев в секторе Газа всеми возможными способами, подчеркнул он.

Кроме того, хуситы пригрозили США прямой и полномасштабной войной в случае продолжения противостояния. По словам высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, после американской агрессии Йемен станет кладбищем для США, они покинут регион униженными.