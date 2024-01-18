Нью-Йорк, США, 18 января, 2024, 20:39 — ИА Регнум. ВС США в пятый раз за неделю нанесли удар по объектам йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», пишет 18 января газета The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники.

Global Look Press/Hani Al-Ansi

Удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам хуситов якобы после получения разведданных США о том, что мятежники готовятся атаковать коммерческие суда и военные корабли в Красном море, говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 15 января хуситы подтвердили, что нанесли ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе. Военный представитель йеменского движения Яхья Сариа отметил, что попадание в цель было прямым.

17 января США нанесли четвёртую серию ударов по целям хуситов в Йемене. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah указал, что атака велась по провинциям Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда.

18 января в движении «Ансар Аллах» заявили о проведении атаки на ещё один американский корабль в Аденском заливе после начала бомбардировок позиций хуситов силами ВМС США и Великобритании.

Член политбюро правящей на севере Йемена организации Хузам аль-Асад заверил, что «Ансар Аллах» продолжит наносить удары по американским военным и торговым кораблям.

Западная коалиция не считается с гибелью мирных жителей в Йемене и других государствах, поскольку рассчитывает потом переписать историю, отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.