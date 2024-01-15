Сана, 15 января, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Йеменские хуситы выразили уверенность, что смогут нанести Соединённым Штатам стратегическое поражение в случае продолжения противостояния. Об этом 15 января сообщает агентство IRNA.

Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

Издание приводит слова высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, который заявил, что после этой агрессии Йемен станет кладбищем для американцев, США покинут регион униженными.

По словам Аль-Кахума, США и их союзников ожидают поражения. Он добавил, что народ и лидеры Йемена полностью готовы вступить «в прямую и тотальную войну с США» и к защите палестинцев.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.

США 13 января нанесли дополнительный удар по хуситам. Американский авианосец с использованием ракеты «Томагавк» нанёс удар по радару хуситов в Йемене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары, которые нанесли американские и британские вооружённые силы по объектам в Йемене, — это угроза миру и глобальной безопасности. Россия призывает международное сообщество осудить нападение группы стран во главе с США, добавила она.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиянв телефонном разговоре решительно осудили удары группы стран во главе с США и Британией по Йемену. Отмечается, что министры также высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа и обеспечение беспрепятственного доступа в анклав для оказания срочного содействия гражданскому населению.