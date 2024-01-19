Вашингтон, 19 января, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники Североатлантического альянса (НАТО) опасаются возможного выхода Соединённых Штатов в случае победы на предстоящих президентских выборах экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил бывший руководитель по политическому планированию альянса Фабрис Потье в интервью изданию Newsweek.

Kyle Mazza/Global Look Press Дональд Трамп

«Вероятно, (в НАТО) есть обеспокоенность, что на этот раз Трамп будет серьёзно настроен на выход», — сказал он.

Он отметил, во время его президентства от подобного решения его останавливала «американская система», включая конгресс и Пентагон.

«Но, возможно, в этот раз он вернётся, настроенный на возмездие», — добавил Потье.

Изданию в свою очередь отмечает, что выход США из НАТО станет «концом света» для альянса.

Как передавало ИА Регнум, в декабре агентство Reuters писало, что, если Трамп победит на выборах президента США в 2024 году, он не будет помогать Украине, возможно, выведет Америку из НАТО, а также изменит позиции в торговле с Китаем. Кроме того, он назначит лоялистов на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ.

По утверждению издания, элиты во власти США настаивают на сокращении финансирования ВСУ и поддержки НАТО.

По их мнению, после победы Трампа оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО, которые не выделяют 2% своего ВВП на оборону.

В разговоре с ИА Регнум политолог-американист Виктория Журавлева высказала мнение, что конгресс США готовится к возращению Трампа, хотя успех республиканцев на предстоящих выборах отнюдь не гарантирован.

Трамп не раз угрожал выходом США из Североатлантического альянса.

Как полагает политолог-американист Борис Межуев, у определённых кругов американского истеблишмента и какой-то части бизнес-элиты есть серьёзное желание совершить такой шаг, чтобы сделать НАТО исключительно европейским объединением.