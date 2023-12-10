Вашингтон, 10 декабря, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп может развалить НАТО в случае, если победит на предстоящих выборах, — такие опасения есть в Европе, пишет 9 декабря издание The New York Times (NYT).

Rod Lamkey/Global Look Press Экс-президент США Дональд Трамп

Находясь на президентском посту, Трамп не раз угрожал выходом США из Североатлантического альянса, напомнили обозреватели. Кроме того, необходимость завершить начатый «процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО» значится на его предвыборном сайте в качестве одной из задач, добавили они.

Европу тревожит эта формулировка, а также возможное сокращение Трампом поддержки Украины и отдаление Вашингтона от европейских союзников. Послы европейских стран стараются выведать намерения Трампа у его соратников.

«В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведёт к фактическому выводу Соединённых Штатов из НАТО», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп впервые обошёл действующего президента США Джо Байдена по итогам предвыборных опросов. Поддержку ему выразили 47% респондентов, тогда как за Байдена готовы отдать свои голоса только 43% избирателей.

В частности, американские избиратели считают, что у экс-президента Трампа больше шансов справиться с палестино-израильским конфликтом, чем у действующего главы государства.

Байден допустил очередную оговорку во время визита в штат Невада. Он запутался в цифрах, говоря о выделенных на инфраструктурные проекты средствах.