В Европе стали опасаться развала НАТО в случае победы Трампа на выборах
NYT: Европа опасается развала НАТО в случае победы Трампа на выборах
Вашингтон, 10 декабря, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп может развалить НАТО в случае, если победит на предстоящих выборах, — такие опасения есть в Европе, пишет 9 декабря издание The New York Times (NYT).
Находясь на президентском посту, Трамп не раз угрожал выходом США из Североатлантического альянса, напомнили обозреватели. Кроме того, необходимость завершить начатый «процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО» значится на его предвыборном сайте в качестве одной из задач, добавили они.
Европу тревожит эта формулировка, а также возможное сокращение Трампом поддержки Украины и отдаление Вашингтона от европейских союзников. Послы европейских стран стараются выведать намерения Трампа у его соратников.
«В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведёт к фактическому выводу Соединённых Штатов из НАТО», — говорится в статье.
Как сообщало ИА Регнум, Трамп впервые обошёл действующего президента США Джо Байдена по итогам предвыборных опросов. Поддержку ему выразили 47% респондентов, тогда как за Байдена готовы отдать свои голоса только 43% избирателей.
В частности, американские избиратели считают, что у экс-президента Трампа больше шансов справиться с палестино-израильским конфликтом, чем у действующего главы государства.
Байден допустил очередную оговорку во время визита в штат Невада. Он запутался в цифрах, говоря о выделенных на инфраструктурные проекты средствах.