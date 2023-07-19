Москва, 19 июля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Прогноз бывшего главы Пентагона Марка Эспера о том, что если бывший президент США Дональд Трамп снова возглавит Белый дом, то попытается вывести США из НАТО, может сбыться, считает старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, предсказание Эспера имеет ненулевую вероятность сбыться. Тем более что об этом говорил не только бывший глава Пентагона, но и экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Болтон заявлял, что Трамп ещё в 2018 году реально рассматривал вариант выхода США из НАТО. И по-видимому, это не шутка. Действительно у определённых кругов американского истеблишмента и какой-то части бизнес-элиты есть серьёзное желание совершить такой шаг, чтобы сделать НАТО исключительно европейским объединением. Чтобы это был просто военный союз Европы», — сказал Межуев.

Причём, как подчеркнул американист, это объясняется не военными аргументами, а проблемой идентичности, которая стоит перед США. Межуев объяснил, что действующий президент США Джозеф Байден успешно реализует проект по превращению Европы в американский протекторат, а самих США из просто нации-государства — в своего рода мегаимперию, в которой Европа должна быть периферией, а Соединённые Штаты — имперским центром.

«А это означает, что влияние определённого сегмента американской политической культуры (всё, что связывают с Югом, трампизмом, консерватизмом и прочим) должно быть обнулено до предела. И выход США из НАТО служит торпедированию этих целей», — пояснил американист.

По его словам, если процесс поглощения Соединённых Штатов трансатлантическим единством продолжится, то сами США начнут меняться, чего не хочет большое число самих американцев.

«Однако подчеркну — вероятность того, что Трамп поднимет вопрос о выходе США из НАТО, ненулевая. Но я очень сильно сомневаюсь, что это удастся реализовать», — подытожил Межуев.

В свою очередь политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв категорически не согласился с прогнозами Эспера. По его словам, такие рассуждения направлены на то, чтобы как-либо «укусить Трампа», который совершенно точно не станет выводить США из НАТО.

«НАТО Вашингтону почти ничего не стоит. Он тратит очень мало по сравнению с тем, что получает от Европы. НАТО даёт США полный контроль над военным планированием Европы. Что, в принципе, стоит тех небольших денег, которые тратит Вашингтон. К тому же сейчас, за последние полтора года, американцы смогли очень много расходов перенести на европейцев», — считает Бордачёв.

Он убеждён, что без США НАТО существовать не сможет, так как это вертикально интегрированная структура, которую создали США для контроля над европейцами.

«И если Трамп станет президентом, то Белый дом продолжит политику высасывания всех ресурсов из Европы и лишения её всякой самостоятельности. Реформировать Североатлантический альянс он тоже не станет», — полагает Бордачёв.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, что по мнению Эспера, Трамп не подходит для того, чтобы быть президентом США, так как «ставит себя выше страны», и к тому же есть сомнения по поводу его искренности.

В свою очередь Трамп полагает, что его страна пребывает в упадке, а мир близок к третьей мировой войне, которую бывший президент США обещает предотвратить. Кроме того, Трамп указал на глобальное падение доверия к доллару, который рискует утратить статус мирового стандарта валюты.