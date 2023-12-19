Вашингтон, 19 декабря, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Если Дональд Трамп победит на выборах президента США в 2024 году он не будет помогать Украине, возможно выведет Америку из НАТО, а также изменит позиции в торговле с Китаем. Кроме того, он назначит лоялистов на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Ходят слухи, что Трамп хочет вывести США из НАТО или выйти из Европы, конечно, это звучит тревожно, но мы не в панике», — написал Reuters, ссылаясь на мнения 20-ти опрошенных действующих и бывших помощников и дипломатов.

По утверждению издания, элиты во власти США настаивают на сокращении финансирования ВСУ и поддержки НАТО.

По их мнению, после победы Трампа оборонная помощь Европе может сократиться, а также будут введены торговые пошлины для стран НАТО, которые не выделяют 2% своего ВВП на оборону.

Как сообщало ИА Регнум, Конгресс США готовится к возращению бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, хотя успех республиканцев на предстоящих выборах отнюдь не гарантирован. Об этом 16 декабря заявила политолог-американист Виктория Журавлева.

Трамп не раз угрожал выходом США из Североатлантического альянса.

Как полагает политолог-американист Борис Межуев, у определённых кругов американского истеблишмента и какой-то части бизнес-элиты есть серьёзное желание совершить такой шаг, чтобы сделать НАТО исключительно европейским объединением.