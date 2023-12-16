Москва, 16 декабря, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Конгресс США готовится к возращению бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в кресло главы государства, хотя успех республиканцев на предстоящих выборах отнюдь не гарантирован. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 декабря заявила политолог-американист Виктория Журавлева.

SHAWN THEW/EPA/TASS Дональд Трамп

Ранее Конгресс США решил ограничить возможности президента США вывести страну из Североатлантического альянса.

«Я думаю, что таким образом Конгресс готовится к приходу Трампа. Сейчас никто не может не допустить того, что он не вернётся. Он серьёзно опережает всех республиканских кандидатов», — сказала по этому поводу Журавлёва.

При этом она напомнила, что прошлое президентство Трампа показало, что тот чаще ограничивается риторикой и громкими словами, чем действительно что-то делает.

«Скорее всего, он опять будет заявлять, что союзники по НАТО плохо работают и недостаточно помогают США, но не более того. Едва ли он реально приложит усилия к тому, чтобы вывести США из НАТО. Для Трампа это игра, и выиграть он хочет поддержку своего электората, который считает, что Соединённым Штатам все слишком мешают. Мол, США очень сильно вкладываются и помогают миру, а мир отвечает на это не очень. Тезис о том, что США несут слишком большую нагрузку, — это один из серьёзных пунктов у правых республиканцев», — рассказала американист.

Впрочем успех республиканцев на грядущих выборах не гарантирован. Как отметила Журавлёва, Республиканская партия расколота, а кандидатов много. Причём практически все они представляют правый фланг партии и электората.

«Подчеркиваю — они работают не на центр, не на умеренных республиканцев, а именно на правое крыло, на наиболее недовольных. В то же время умеренных республиканцев не устраивают ни Десантис, ни Рамасвами, ни остальные. Республиканец умеренных взглядов не хочет голосовать за Трампа, но с таким же успехом он не хочет голосовать за Десантиса и Рамасвами», — заметила политолог.

Однако эта проблема, по её словам, есть и у демократов. Всё их единство связано только с тем, что у них единый кандидат, а в остальном никакого единства нет. Ни левых, ни правых, ни центристов уже не очень устраивает действующий президента США Джозеф Байден.

«Почти 75% электората считают, что он слишком стар и выбирать его достаточно опасно. Но партия не предлагает ничего другого. И конечно, в условиях, когда на другой стороне будет Трамп, демократы пойдут и проголосуют за Байдена», — подытожила Журавлёва.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Конгресс США в рамках принятого им проекта оборонного бюджета на 2023–2024 год ограничил возможность американского президента по выходу страны из НАТО. Инициаторами таких нововведений стали сенаторы Тим Кейн и Марко Рубио.

До этого бывший глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом тот выведет страну из НАТО, что станет концом для альянса. Эспер полагает, что это ознаменовало бы конец гегемонии Соединённых Штатов.

С аналогичными прогнозами выступало и издание The New York Times, обозреватели которого напомнили, что Трамп не раз угрожал выходом США из Североатлантического альянса.

Как полагает политолог-американист Борис Межуев, прогноз Эспера может сбыться, поскольку у определённых кругов американского истеблишмента и какой-то части бизнес-элиты есть серьёзное желание совершить такой шаг, чтобы сделать НАТО исключительно европейским объединением.