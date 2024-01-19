ГД обратится к парламенту Франции после гибели наёмников в Харькове
Госдума обратится к парламенту Франции после гибели наёмников в Харькове
Москва, 19 января, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на ближайшем заседании рассмотрят обращение к парламентариям Франции в связи с присутствием наёмников на Украине, сообщил 19 января спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?» — написал Володин в Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, эта тема заслуживает обращения российских депутатов к Национальному собранию Французской Республики.
Как сообщало ИА Регнум, 16 января российские военные уничтожили в Харькове более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате высокоточного удара по пункту дислокации наёмников здание было полностью разрушено, отметили в Минобороны.
В связи с присутствием французских наёмников на Украине посол Парижа в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России.
Во Франции отказались признавать присутствие соотечественников, воюющих в составе ВСУ. МИД республики назвал грубой манипуляцией России информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове. У Франции нет наёмников ни на Украине, ни где-либо ещё, подчеркнули в министерстве.
19 декабря на расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали более 5,8 тыс. иностранных наёмников. Из них 1427 военных из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.