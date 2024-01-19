Москва, 19 января, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на ближайшем заседании рассмотрят обращение к парламентариям Франции в связи с присутствием наёмников на Украине, сообщил 19 января спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?» — написал Володин в Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, эта тема заслуживает обращения российских депутатов к Национальному собранию Французской Республики.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января российские военные уничтожили в Харькове более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате высокоточного удара по пункту дислокации наёмников здание было полностью разрушено, отметили в Минобороны.

В связи с присутствием французских наёмников на Украине посол Парижа в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России.

Во Франции отказались признавать присутствие соотечественников, воюющих в составе ВСУ. МИД республики назвал грубой манипуляцией России информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове. У Франции нет наёмников ни на Украине, ни где-либо ещё, подчеркнули в министерстве.

19 декабря на расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали более 5,8 тыс. иностранных наёмников. Из них 1427 военных из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.