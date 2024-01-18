Москва, 18 января, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России вызвало французского посла в связи с уничтожением российскими военными пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, сообщила 18 января «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Артем Геодакян/ТАСС

«В связи с уничтожением Вооружёнными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ 18 января сообщили, что ВС России высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено.

Среди иностранных наёмников, ликвидированных в Харькове, были кураторы «Русского» добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которого участвовали в нападении на Белгородскую и Брянскую области, сообщил, в свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, в этот же день официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток был поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.