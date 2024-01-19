США, 19 января, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Призывающие к увеличению военных расходов кандидаты на пост президента США потерпят неудачу на предстоящих выборах, заявил бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

«Американцы устали от войны <…> кандидаты, которые хотят увеличить военные расходы, потеряют голоса в ноябре», — сказал он «РИА Новости».

Блэк добавил, что американцы ожидают победы на выборах бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, который, по их мнению, не настроен враждебно по отношению к президенту РФ Владимиру Путину или России и положит конец украинскому конфликту.

По общему признанию, Украине не победить в военном конфликте с Россией, при этом действующий президент США Джо Байден продолжает поддерживать Киев, а также рассматривает конфискацию российских активов, констатировал экс-сенатор. Кроме того, он обратил внимание на потерю интереса к Украине со стороны конгрессменов, они сейчас сосредоточены на секторе Газа, заключил Блэк.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Дональд Трамп, выступая в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии, выразил опасение, что Байден втянет США в войну, пока находится на посту. Также он заявил, что Америкой управляют дураки.

С точки зрения американского правозащитника Фила Уилайто, в преддверии ноябрьских выборов президент США Джо Байден может столкнуться с новыми проблемами из-за поддержки Украины. Нынешняя ситуация на Украине сравнима с войной во Вьетнаме. Американцы поддерживали затяжную войну там вплоть до 1968 года, пока не осознали маловероятность победы. США пока отправляют на Украину только деньги, а не солдат, таким образом, это не затрагивает их напрямую, однако теперь американцы меньше поддерживают идею бесконечного финансирования Украины, добавил правозащитник.

После победы на предварительных выборах в Айове экс-президент США Дональд Трамп пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». Политик заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, Трамп раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику действующего президента Джо Байдена, отметив, что Украина не стала бы многого делать, если бы он был у власти.