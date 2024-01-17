Вашингтон, 17 января, 2024, 04:25 — ИА Регнум. В преддверии ноябрьских выборов президент США Джо Байден может столкнуться с новыми проблемами из-за поддержки Украины, заявил американский правозащитник Фил Уилайто.

Gage Skidmore Джо Байден

«Что касается президентских выборов, то финансирование конфликта на Украине со стороны США является ещё одной причиной, почему у Байдена могут возникнуть политические проблемы», — сказал «РИА Новости» основатель правозащитной организации «Защитники свободы, справедливости и равенства в Вирджинии».

Уилайто привёл данные опросов, согласно которым большинство избирателей поддерживают Конгресс США в нежелании дальнейшего финансирования Украины. При этом ещё в феврале 2022 года более двух третей американцев одобряли дополнительную поддержку Киева, с тех пор помощь только сокращалась, отметил правозащитник.

Являющийся также координатором Кампании солидарности с Одессой Уилайто добавил, что конфликт протекает не так, как хотели бы в Киеве. Летнее контрнаступление ВСУ не достигло поставленных задач, а с приходом зимы перспективы стали более туманны, сказал он.

Нынешняя ситуация на Украине сравнима с войной во Вьетнаме. Американцы поддерживали затяжную войну там вплоть до 1968 года, пока не осознали маловероятность победы. Большинство граждан США мало знают об Украине или России, но прекрасно осознают усталость от бесконечных войн, добавил Уилайто.

США пока отправляют на Украину только деньги, а не солдат, таким образом это не затрагивает их напрямую, однако теперь американцы меньше поддерживают идею бесконечного финансирования Украины, заключил правозащитник.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января в США опровергли подготовку новых поставок вооружения Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, последний пакет военной поддержки был предоставлен для ВСУ 27 декабря 2023 года. Новая помощь для Украины не предоставляется из-за отсутствия бюджетных средств, объяснил он. Поэтому важно получить одобрение от Конгресса запроса дополнительного финансирования для продолжения предоставления данной поддержки, добавил чиновник.

После победы на предварительных выборах в Айове экс-президент США Дональд Трамп пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». Политик заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, Трамп раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику действующего президента Джо Байдена, отметив, что Украина не стала бы многого делать, если бы он был у власти.