Айова-Сити, США, 16 января, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп после победы на предварительных выборах в Айове пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро», передаёт 16 января телеканал Sky News.

AP/TASS Данольд Трамп

В частности, он заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Мы с Путиным прекрасно ладим», — уточнил он.

Также Трамп раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику нынешнего президента Джо Байдена, отметив, что Украина не стала бы многого делать, если бы он был президентом.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии.

По данным, опубликованным на сайте отделения Республиканской партии в Айове, Трамп получил 51% голосов. На втором месте — губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Трамп лидирует во всех округах Айовы, кроме одного — Джонсона, где на первое место вышла Хейли.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основная борьба за пост главы государства начнётся между Трампом и действующим главой Белого дома Джо Байденом.