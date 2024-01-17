США, 17 января, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у руководства Америкой стоят дураки.

Moody College of Communication Дональд Трамп и Джо Байден

Кандидат на пост президента вновь прошёлся по личности американского лидера Джо Байдена сказав, что тот «некомпетентный».

«Он самый некомпетентный, коррумпированный президент, которого только можно встретить. Нами управляют дураки», — считает Трамп.

Своё мнение он выразил выступая 16 января в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Также Дональд Трамп выразил опасение, что Байден втянет США в третью мировую войну за то время, пока он на посту.

Как сообщало ИА Регнум, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут решиться применить ядерное оружие на Украине, чтобы избежать поражения Киева в боевых действиях.

В преддверии ноябрьских выборов Байден может столкнуться с новыми проблемами из-за поддержки Украины, заявил американский правозащитник Фил Уилайто.

После победы на предварительных выборах в Айове Трамп пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». Политик заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима. Кроме того, Трамп раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику действующего президента Джо Байдена, отметив, что Украина не стала бы многого делать, если бы он был у власти.