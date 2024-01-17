Трамп назвал нынешние власти США дураками
Дональд Трамп заявил, что сейчас США управляют дураки
США, 17 января, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у руководства Америкой стоят дураки.
Кандидат на пост президента вновь прошёлся по личности американского лидера Джо Байдена сказав, что тот «некомпетентный».
«Он самый некомпетентный, коррумпированный президент, которого только можно встретить. Нами управляют дураки», — считает Трамп.
Своё мнение он выразил выступая 16 января в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.
Также Дональд Трамп выразил опасение, что Байден втянет США в третью мировую войну за то время, пока он на посту.
Как сообщало ИА Регнум, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут решиться применить ядерное оружие на Украине, чтобы избежать поражения Киева в боевых действиях.
В преддверии ноябрьских выборов Байден может столкнуться с новыми проблемами из-за поддержки Украины, заявил американский правозащитник Фил Уилайто.
После победы на предварительных выборах в Айове Трамп пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». Политик заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима. Кроме того, Трамп раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику действующего президента Джо Байдена, отметив, что Украина не стала бы многого делать, если бы он был у власти.