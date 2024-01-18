Москва, 18 января, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Россию пугать не надо и об этом многие знают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

AP/TASS Уинстон Черчилль

Отвечая на вопрос о риске перерастания нынешней ситуации на мировой арене в аналог Карибского кризиса 1962 года, Лавров напомнил, как некоторые страны Североатлантического альянса (НАТО) многократно угрожали России ядерным оружием, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая, как отметил Лавров, «не колеблясь нажала бы на кнопочку».

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства посоветовал тем, кто пытается запугать Россию, почаще читать труды бывшего британского премьера Уинстона Черчилля.

«Но нас не надо пугать — многие это знают. Надо Черчилля читать почаще, у него есть афоризм насчёт русского медведя и как с ним надо обходиться», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 16 января во время встречи с главами муниципальных образований президент РФ Владимир Путин заявил, что победить россиян невозможно, потому что уважение друг к другу и к Родине — в их крови. По словам российского лидера, те руководители, которые пытаются «пересесть» на чуждые традиции, в частности на Украине, тем самым предали своих предков, свой народ и свои интересы и уже всё проиграли.

Невозможно навязать России и «демократию из-за бугра», подчеркнул также Путин. Противники России не ожидали, что в ответ на новые вызовы российское общество сплотится, а экономика будет укрепляться, отметил глава государства.