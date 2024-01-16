Москва, 16 января, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Победить россиян невозможно, потому что уважение друг к другу и к Родине — в их крови, заявил президент России Владимир Путин 16 января в ходе встречи с главами муниципальных образований.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Мне кажется, вот такое отношение друг к другу и к родине в крови нашего народа глубоко сидит, победить такой народ невозможно», — сказал он.

По словам российского лидера, те руководители, которые пытаются «пересесть» на чуждые традиции, в частности на Украине, тем самым предали своих предков, свой народ и свои интересы и уже всё проиграли.

Невозможно навязать России и «демократию из-за бугра», подчеркнул также Путин. Противники России не ожидали, что в ответ на новые вызовы российское общество сплотится, а экономика будет укрепляться, отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» 1 сентября заявил, что Россия непобедима. Он рассказал, как во время Великой Отечественной войны его бабушку смертельно ранили в живот. Она, умирая, просила своего мужа не плакать и не расстраивать её, подчеркнул президент.

После её гибели дедушка Путина отправил своему сыну, который воевал на фронте, письмо с посланием «Бей гадов!». Президент, рассказав этот случай школьникам, заявил, что именно любовь простого народа служит опорой для традиционных ценностей.