Москва, 16 января, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Противники России не ожидали, что в ответ на новые вызовы российское общество сплотится, а экономика будет укрепляться, заявил 16 января президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов страны.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«То, что сейчас происходит, а именно сплочённость нашего общества, укрепление нашей экономики — не только в сельском хозяйстве и промышленности, рост потенциала вооружённых сил, — это полная неожиданность для противника. Полная и абсолютная», — указал он.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер в ходе встречи с главами муниципальных образований также заявил, что победить россиян невозможно. Никому не удавалось это прежде, не удастся и теперь, сказал президент. Столь же невозможно и навязать России «демократию из-за бугра», подчеркнул Владимир Путин.

«Если они там из-за бугра пытаются пропеть про ту демократию, которую они стараются нам навязать — ничего у них не выйдет. Не выйдет прежде всего потому, что люди думают по-другому», — сказал он.

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Также президент отметил, что в стране сделают всё для сохранения культурного кода и традиций своих народов. По его словам, многие из тех, кто ранее уехал из России по тем или иным соображениям, теперь возвращаются обратно или по меньшей мере думают о возвращении.