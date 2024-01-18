Москва, 18 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении потери ВСУ составили свыше 220 военных, шесть бронемашин, в том числе Bradlеу. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на указанном направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки формирований 63-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины около населённых пунктов Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Ямполовка ДНР.

Конашенков добавил, что потери ВСУ составили более 220 бойцов. Также противник потерял шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley», четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу М119 производства США, САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Вооружённые силы России имеют серьёзное преимущество в зоне боевых действий, а провалившая летом 2023 года украинская армия движется «в неправильном направлении».

По словам Моравецкого, крах ВСУ в зоне боевых действий и общая ситуация на Украине вызывают обеспокоенность и у Польши, и у всего блока НАТО, в первую очередь из-за того, что «ситуация не развивается в правильном направлении».

В Минобороны 16 января сообщили, что на краснолиманском направлении российские военные за сутки отразили четыре атаки противника. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 бойцов. Противник также лишился двух боевых машин пехоты и шести автомобилей.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 11 января заявил, что командование ВСУ из-за сложной обстановки вынуждено уделять особое внимание ситуации на артёмовском, купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, оперативная обстановка на восточных направлениях для ВСУ остаётся сложной.

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась и ВСУ стали сдуваться. По словам главы государства, у Киева заканчиваются боеприпасы, потому что снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производят по 14 тыс. в месяц. Россия нарастила выпуск снарядов и продолжит это делать, причем кратно, добавил глава государства.