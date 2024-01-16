Москва, 16 января, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Четыре атаки противника отразили российские военные на краснолиманском направлении в минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 января на брифинге.

РИА Новости

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 бойцов. Противник также лишился двух боевых машин пехоты и шести автомобилей.

На краснолиманском направлении фронта, уточнил Конашенков, подразделения группировки войск «Центр» отражали атаки 63-й механизированной и 25-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Бои шли у посёлка Червоная Диброва в ЛНР и у села Ямполовка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что оперативная обстановка на восточных направлениях для ВСУ остаётся сложной. Командование вынуждено уделять особое внимание ситуации на артёмовском, купянском и краснолиманском направлениях, отметил он. Позднее Сырский сообщил, что ВСУ на восточном фланге перешли к «активной обороне».