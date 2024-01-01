Нехватка ракет не позволит ВСУ отразить все удары России, пишут СМИ
Telegraph: Украине не хватит ракет, чтобы отразить удары России этой зимой
Лондон, 1 января, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Нехватка ракет-перехватчиков не позволит украинской системе ПВО отразить все удары российских войск этой зимой. Об этом пишет британская газета Telegraph, ссылаясь на военных экспертов.
По мнению военного аналитика Джимми Раштона, боеприпасы некоторых систем украинским бойцам придётся экономить ещё сильнее, чем сейчас. Особое беспокойство связано с возможным дефицитом ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot, которые есть у ВСУ.
«Может получится так, что им придётся не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков», — сказал Раштон.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 января на встрече с военнослужащими заявил, что ситуация в зоне спецоперации постепенно меняется, противник сдувается. На Украине, отметил он, наступает исчерпание боеприпасов, так как снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производит всего по 14 тыс. в месяц. Россия же наращивает выпуск снарядов и продолжит наращивать, причём кратно, подчеркнул президент.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с оружейными поставками для Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением, предназначенные Украине, станут для российских военных законной целью. В МИД заявляли также, что страны НАТО «играют с огнём», когда передают Киеву оружие. В Кремле подчёркивали, что накачивание ВСУ иностранным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.