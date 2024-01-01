Лондон, 1 января, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Нехватка ракет-перехватчиков не позволит украинской системе ПВО отразить все удары российских войск этой зимой. Об этом пишет британская газета Telegraph, ссылаясь на военных экспертов.

MOD Russia/Global look press

По мнению военного аналитика Джимми Раштона, боеприпасы некоторых систем украинским бойцам придётся экономить ещё сильнее, чем сейчас. Особое беспокойство связано с возможным дефицитом ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot, которые есть у ВСУ.

«Может получится так, что им придётся не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков», — сказал Раштон.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 января на встрече с военнослужащими заявил, что ситуация в зоне спецоперации постепенно меняется, противник сдувается. На Украине, отметил он, наступает исчерпание боеприпасов, так как снаряды расходуются по 5 тыс. в сутки, а США производит всего по 14 тыс. в месяц. Россия же наращивает выпуск снарядов и продолжит наращивать, причём кратно, подчеркнул президент.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с оружейными поставками для Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением, предназначенные Украине, станут для российских военных законной целью. В МИД заявляли также, что страны НАТО «играют с огнём», когда передают Киеву оружие. В Кремле подчёркивали, что накачивание ВСУ иностранным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.