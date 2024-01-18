Москва, 18 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе переговоров 16 января обсудили реализацию договорённостей между президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также график их политических контактов. Об этом сказано в сообщении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

«На переговорах с министром иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавровым состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних связей с упором на реализацию договорённостей сентябрьского саммита лидеров двух государств на космодроме «Восточный», включая график предстоящих политических контактов», — сказано в тексте.

Главы дипведомств также выразили общее мнение касаемо необходимости в активизации обменов в гуманитарной и культурной сферах.

Вместе с тем в ходе переговоров была подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе Корейского полуострова, нагнетаемой в результате безответственных и провокационных действий США и их сателлитов, добавили в российском МИД.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Лавров и Цой Сон Хи провели переговоры в Москве. Позднее их принял Владимир Путин. Министры проинформировали его о достигнутых договорённостях.

Цой Сон Хи 15 января прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению Лаврова, который в октябре 2023 года посетил Пхеньян. Предполагалось подвести предварительные итоги работы по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года. Кроме того, стороны обсудили вопрос о стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

В Москве рассчитывают, что Владимир Путин посетит КНДР с официальным визитом, сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам, заявил ранее журналистам Дмитрий Песков.