Москва, 15 января, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Москва надеется, что президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом КНДР. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 января.

AP/TASS Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«У Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. Мы надеемся, что такой визит состоится. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

Он добавил, что на данный момент не исключена встреча Путина и главы МИД КНДР Цой Сон Хи для информирования президента об итогах переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые состоятся 16 января.

14 января правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цон Сон Хи отправилась из Пхеньяна в Россию. Министр прибыла в Москву по приглашению Лаврова, который в октябре 2023 года посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей.

Официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам заявил, что власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в ходе своего визита в Россию лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею. Отмечалось, что российский лидер принял приглашение. Перед этим, 13 сентября, два лидера встретились и провели переговоры на космодроме Восточный. Северокорейский руководитель посетил Россию впервые с 2019 года.