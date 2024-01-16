Москва, 16 января, 2024, 20:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Артем Геодакян/ТАСС

«Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи», — сообщил Песков.

Ранее 16 января Лавров и Цой Сон Хи провели переговоры в Москве. Министры проинформировали президента России о достигнутых ими договорённостях.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению Лаврова, который в октябре 2023 года посетил Пхеньян. Визит российского министра в КНДР был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном.

В числе прочих тем на переговорах 16 января в Москве обсуждается вопрос о стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Предложения России по данному вопросу уже находятся в работе, сказал Лавров в ходе переговоров с Цой Сон Хи.

Предполагалось, что на встрече будут подведены предварительные итоги работы по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года.

Москва рассчитывает, что Владимир Путин посетит КНДР с официальным визитом, сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам, заявил ранее журналистам Песков.