Москва, 17 января, 2024, 19:53 — ИА Регнум. В рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower Index ВС России заняли второе место, но если говорить о боеспособности армий, то российская, безусловно, находится на первом месте, заявил 17 января руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщало ИА Регнум, в указанном рейтинге первые пять мест заняли армии США, России, Китая, Индии и Южной Кореи. Авторы отметили, что при составлении рейтинга были учтены свыше 60 факторов, в том числе финансовые показатели и географическое расположение стран.

«Я бы разделил на два рейтинга: самая боеспособная армия в мире и наиболее мощная армия в мире — по своему составу вооружений, количеству и так далее. Эти два рейтинга были бы наиболее объективными», — сказал аналитик в эфире Sputnik.

Если говорить о ядерном конфликте, то у России есть неоспоримые преимущества — наибольший ядерный потенциал и наиболее мощные и быстрые комплексы доставки, отметил Михайлов. То же можно сказать и о неядерном конфликте, особенно с учётом боевого опыта, полученного в ходе СВО, сказал аналитик.

«Самой боеспособной армией на планете сейчас, безусловно, является российская. Потому что именно российская армия сейчас обладает воюющей группировкой более 600 тысяч военнослужащих. Именно российская армия по ротации предоставляет боевой опыт новым военнослужащим своей армии, и этот процесс длится уже почти два года», — отметил он.

Что касается самых мощных армий мира, то таковыми, с учётом количества личного состава и вооружений, являются, вероятно, американская и китайская, полагает эксперт. Сравнивать две эти армии непросто, поскольку власти Китая, в отличие от руководства США, считают необходимым держать многие вещи в секрете, добавил Михайлов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 января на встрече с ранеными в ходе СВО бойцами в московском госпитале имени Вишневского президент Владимир Путин заявил, что российская армия является самой боеспособной в мире. Ни одна другая армия не является настолько подготовленной к применению современных средств ведения вооружённой борьбы, сказал президент. У ВС РФ есть такие средства поражения, которых нет больше ни у одной армии в мире, и возможности и способности Вооружённых сил России постоянно и кратно возрастают, добавил президент.

19 декабря министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что российская армия в настоящее время является самой подготовленной в мире. ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине, а ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения под задачи войск, отметил министр.