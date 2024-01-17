Брянск, 17 января, 2024, 22:44 — ИА Регнум. В Брянской области пресекли попытку теракта украинских боевиков с помощью беспилотников самолётного типа (БПЛА), сообщил 17 января губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора Брянской области, обошлось без пострадавших и разрушений.

На место выехали оперативные и экстренные службы реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 января в Брянской области был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Дрон подавили над Трубчевским районом, уточнили региональные власти. Пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.

ВСУ 10 января обстреляли два населённых пункта в Брянской области. Под огнём оказались сёла Лемешовка в Севском районе и Азаровка в Стародубском муниципальном округе. Всего украинские боевики выпустили по мирным объектам более 14 снарядов.