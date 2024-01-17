Москва, 17 января, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ, а также ряд иных объектов противника, сообщили 17 января в Министерстве обороны.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 17 января в Минобороны сообщили о нанесении поражения формированиям трёх бригад ВСУ на южнодонецком направлении и трёх — на донецком. На донецком направлении были также отражены шесть атак формирований бригад ВСУ. Кроме того, в течение минувших суток средствами ПВО были сбиты 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха» и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника.

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