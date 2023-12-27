Киев, 27 декабря, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Иностранные наёмники перестали получать вознаграждение от украинских властей из-за сокращения финансирования со стороны США и других западных союзников, в связи с чем они начали покидать страну, сообщила сербская газета «Политика».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения о том, что Запад остановил помощь, их не устроили», — говорится в материале.

По информации журналистов, перед Рождеством Украину покинули наёмники из Канады, Нидерландов, Франции и Австралии. Также авторы материала напомнили, что наёмников, в отличие от обычных военнослужащих, ждут последствия за участие в боевых действиях.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря телеканал SVT со ссылкой на министерство иностранных дел Швеции сообщил, что в ходе боевых действий на Украине погиб шведский наёмник, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины. Погибшему уроженцу региона Свеаланд было около 30 лет.