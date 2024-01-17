Москва, 17 января, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 17 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны около населённых пунктов Парасковиевка и Новомихайловка (ДНР) и Приютное Запорожской области.

«Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 120 военных, а также две бронемашины, два пикапа, артиллерийскую систему М777 и противотанковую пушку МТ-12.

В Минобороны 12 января проинформировали, что ВСУ за неделю потеряли до 850 военных на южнодонецком направлении. Кроме этого, ВСУ с 6 по 12 января лишились трёх танков, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, одной реактивной системы залпового огня «Град».