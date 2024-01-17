Херсон, 17 января, 2024, 13:57 — ИА Регнум. В Херсонской области система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Противовоздушная оборона отразила попытку вооружённых формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты «Шторм шедоу» американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе н. п. (населённого пункта — Прим. ред.) Поповка на подлёте», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, отметил Сальдо.

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