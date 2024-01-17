Белгород, 17 января, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолётного типа в районе посёлка Дружба», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений нет, добавил Гладков.

Ранее 17 января Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области 38 снарядов. Были обстреляны пять районов области и областной центр. В частности, два дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ. Жители не пострадали, но были повреждены окна в двух квартирах, 15 частных домов, один хозяйственный объект, линия электропередачи, производственное помещение и восемь автомобилей.

В ночь на 17 января силы ПВО РФ пресекли попытку Киева атаковать Белгородскую область с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолётного типа, рассказали ранее в Минобороны. Дежурными средствами ПВО были сбиты семь ракет и четыре беспилотных летательных аппарата. Пострадавших, по предварительным данным, не было, но в ряде жилых домов было повреждено остекление.