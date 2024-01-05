Москва, 5 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за неделю восемь крылатых ракет Storm Shadow, заявил 5 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

По его словам, также за неделю уничтожены 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Конашенков заявил, что 31 декабря был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолёты — носители крылатых ракет Storm Shadow.

Российская армия в течение последней недели 2023 года недели нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным целям на Украине.