Москва, 17 января, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В ночь на 17 января силы ПВО РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом российское оборонное ведомство сообщило в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что российскими дежурными средствами ПВО были сбиты семь ракет и четыре беспилотных летательных аппарата противника в небе над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, 17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что российская система противовоздушной обороны отработала над Белгородом и Белгородским районом. Всего было сбито несколько воздушных целей.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В ряде жилых домов Белгородского района повреждено остекление.

Ранее в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Всего региональные власти запланировали установить более 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций.