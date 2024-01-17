Париж, 17 января, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что нельзя дать победить России в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Le Figaro.

РИА Новости Президент Франции Эммануэль Макрон

«Мы не должны позволить России победить. Позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. И это для наших прибалтийских друзей невозможно», — приводит газета его слова.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон сообщил журналистам, что собирается отправиться в Киев, где намерен согласовать новые поставки вооружений ВСУ. По словам французского лидера, он обсудит с киевскими властями «поставки 40 ракет SCALP и сотни бомб». Также Макрон заверил, что Франция продолжит оказывать военную помощь украинской армии, включая и обучение военных ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июля 2023 года, что НАТО поставляет Украине оружие и военную технику для того, чтобы у Киева на будущих переговорах были более выгодные позиции. Он добавил, что НАТО считает своим приоритетом поставки Украине продвинутых систем вооружения и боеприпасов к ним.

Российский лидер 7 декабря 2023 года отметил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Вместе с тем 19 декабря 2023 года российский лидер заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.