Париж, 17 января, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал журналистам, что собирается отправиться в Киев, где намерен согласовать новые поставки вооружений ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Начнутся поставки вооружений, о которых я говорил», — сказал Макрон.

По словам французского лидера, он обсудит с киевскими властями «поставки 40 ракет SCALP и сотни бомб». Также Макрон заверил, что Франция продолжит оказывать военную помощь украинской армии, включая и обучение военных ВСУ.

Финализируемое соглашение содержит гарантии безопасности для Украины, работа над ним будет завершена в ближайшие недели, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, власти ФРГ в 2024 году предоставят Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

По объему предоставляемой Украине помощи Германия занимает второе место после США.

Решение о выделении новой помощи Украине было принято канцлером ФРГ Олафом Шольцем после разговора с президентом США Джо Байденом.

Украинская армия уступает российским войскам по оснащению ночными дронами, признал в интервью YouTube-каналу Newsroom бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.