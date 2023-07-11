Вильнюс, 12 июля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Североатлантический альянс поставляет Украине оружие и военную технику для того, чтобы у Киева на будущих переговорах были более выгодные позиции. Об этом 12 июля на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Вильнюсе журналистам заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. Трансляцию мероприятия вёл официальный канал НАТО в YouTube.

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«Чем больше военной поддержки мы обеспечиваем Украине, тем сильнее будут позиции за переговорным столом», ― уверен Столтенберг.

Генсек альянса также добавил, что НАТО считает своим приоритетом поставки Украине продвинутых систем вооружения и боеприпасов к ним.

«Однако таким же важным является то, чтобы мы были способны поддерживать и обслуживать все системы, которые уже там. Это огромное количество боеприпасов, запасных частей и ремонтных наборов, оборудования для ремонта», ― пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из Вильнюса, куда он прибыл на саммит НАТО, обратился с открытым антивоенным призывом. Он назвал важнейшей темой мероприятия конфликт на Украине и заявил, что венгерская позиция по этому вопросу не изменилась, и Будапешт намерен её отстаивать.

Орбан подчеркнул, что западные страны, вместо того чтобы отправлять оружие на Украину, должны прекратить военные действия и как можно скорее достигнуть мира.

Ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт воздерживался при голосовании о поставках оружия Украине, но теперь в связи с включением Киевом венгерского банка OTP в список «международных спонсоров войны» будет голосовать против. Министр уточнил, что поставки оружия лишь продлевают украинский конфликт.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что страны коллективного Запада заинтересованы только в эскалации и затягивании конфликта на Украине. По её словам, это подтверждает то, что Запад продолжает наращивать поставки своего оружия Киеву.