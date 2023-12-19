Москва, 19 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Руководители западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны президент России Владимир Путин.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, сказал президент.

Руководители НАТО уже не скрывают агрессивного характера деятельности военного блока, а в официальных документах США прямо закреплены претензии Вашингтона на глобальное превосходство, отметил Владимир Путин.

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