Киев, 17 января, 2024, 07:06 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует кадровые изменения — на должность главкома ВСУ он назначит Кирилла Буданова. Об этом сказал со ссылкой на Генштаб бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Как сказал Тука, Зеленский намерен главнокомандующего Валерия Залужного перевести в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), а на его место хочет назначить нынешнего руководителя ГУР Кирилла Буданова.

«Буданова специально возили в Давос, чтобы представить его союзникам Украины в качестве нового главнокомандующего», — пояснил бывший чиновник, добавив, что отправить Залужного в нынешний СНБО — это просто «издевательство над кадровым профессиональным военным генералом».

В комментариях украинцы написали, что снятие Залужного с поста главкома ВСУ станет концом Украины.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт, возникший между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, серьёзно замедлил разработку военной стратегии Киева, что вызвало озабоченность американских чиновников, писало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Залужный и другие представители руководства киевской армии и министерства обороны Украины собрались под Харьковом из-за опасений, что ВС РФ возьмут этот регион под контроль, заявил 15 января британский эксперт Александр Меркурис.

Издание The Telegraph сообщило, что разногласия между Залужным и Зеленским в последнее время усилились из-за самоуверенности второго. По мнению авторов материала, приоритеты главы киевского режима, которые тот ставит выше других, не совпадают с предложениями главнокомандующего ВСУ. Также издание обратило внимание на то, что ещё в 2022 году Залужного рассматривали как потенциального политического соперника Зеленского, а сам главком описывал свои отношения с ним как «неудобное партнёрство».

Согласно материалу Financial Times, опубликованному 1 января, лидер киевского режима пришёл в ярость, когда узнал об интервью Залужного журналу The Economist, в котором главком назвал украинский конфликт зашедшим в тупик.