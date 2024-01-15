Лондон, 15 января, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный и другие представители руководства киевской армии и министерства обороны Украины собрались под Харьковом из-за опасений, что ВС РФ возьмут этот регион под контроль, заявил 15 января британский эксперт Александр Меркурис.

«Харьков — большой промышленный центр. Власти Украины находятся в большом напряжении, они очень боятся, что Россия может там что-то планировать», — сказал Меркурис в ходе эфира на своём YouTube-канале.

В начале января 2024 года в Харьковской области прошла большая встреча военного командования ВСУ, на которой присутствовали Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров, напомнил эксперт.

Некоторые из участников встречи находятся между собой в плохих отношениях, но были вынуждены провести встречу, поскольку ситуация в регионе складывается для ВСУ негативно, и в руководстве ВСУ пока не знают, что с этим делать, добавил Меркурис.

Как передавало ИА Регнум ранее, 14 января в Минобороны РФ сообщили об уничтожении за сутки на купянском направлении склада боеприпасов и 16 единиц техники и вооружений противника. 13 января также сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области, в районе Волчанска. Назначенные Киевом власти региона позднее сообщили о поражении «промышленного предприятия» в городе.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее предположил, что Россия не закончит проведение специальной военной операции на Украине без взятия под контроль Одессы и Харькова. Макгрегор отметил, что вмешательство Запада не поможет киевскому режиму, поскольку никто из западных стран не готов напрямую помогать ВСУ в конфликте с Россией.