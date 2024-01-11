В США назвали опасным конфликт между Зеленским и Залужным
Bloomberg: конфликт между Зеленским и Залужным помешает военной стратегии Киева
Киев, 11 января, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Конфликт, возникший между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, серьёзно замедлил разработку военной стратегии Киева, что вызвало озабоченность американских чиновников, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По информации источника, украинские военные разрабатывают план ведения боевых действий в 2024 году, однако разногласия между Зеленским и Залужным серьёзно этому мешают. Соединённые Штаты Америки, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы Украины «отточила» свой военный план.
Кроме того, страны «Большой семёрки» продолжают сотрудничество с Украиной в вопросе двусторонних обязательств в сфере безопасности, работу над которыми, согласно данным Bloomberg, планируется завершить в следующем месяце.
Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Telegraph сообщило, что разногласия между Залужным и Зеленским в последнее время усилились из-за самоуверенности второго. По мнению авторов материала, приоритеты главы киевского режима, которые тот ставит выше других, не совпадают с предложениями главнокомандующего ВСУ. Также издание обратило внимание на то, что ещё в 2022 году Залужного рассматривали как потенциального политического соперника Зеленского, а сам главком описывал свои отношения с ним как «неудобное партнёрство».
Согласно материалу Financial Times, опубликованному 1 января, лидер киевского режима пришёл в ярость, когда узнал об интервью Залужного журналу The Economist, в котором главком назвал украинский конфликт зашедшим в тупик.