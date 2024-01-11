Киев, 11 января, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Конфликт, возникший между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, серьёзно замедлил разработку военной стратегии Киева, что вызвало озабоченность американских чиновников, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

По информации источника, украинские военные разрабатывают план ведения боевых действий в 2024 году, однако разногласия между Зеленским и Залужным серьёзно этому мешают. Соединённые Штаты Америки, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы Украины «отточила» свой военный план.

Кроме того, страны «Большой семёрки» продолжают сотрудничество с Украиной в вопросе двусторонних обязательств в сфере безопасности, работу над которыми, согласно данным Bloomberg, планируется завершить в следующем месяце.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The Telegraph сообщило, что разногласия между Залужным и Зеленским в последнее время усилились из-за самоуверенности второго. По мнению авторов материала, приоритеты главы киевского режима, которые тот ставит выше других, не совпадают с предложениями главнокомандующего ВСУ. Также издание обратило внимание на то, что ещё в 2022 году Залужного рассматривали как потенциального политического соперника Зеленского, а сам главком описывал свои отношения с ним как «неудобное партнёрство».

Согласно материалу Financial Times, опубликованному 1 января, лидер киевского режима пришёл в ярость, когда узнал об интервью Залужного журналу The Economist, в котором главком назвал украинский конфликт зашедшим в тупик.